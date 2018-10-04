Правительство Черногории предложило штрафовать не встающих при звуках гимна

Правительство Черногории одобрило изменения в законе о госсимволах, согласно которым отказ встать во время исполнения государственного гимна будет наказываться штрафом в размере от 300 до 2 тысяч евро для физических лиц, сообщил глава минкультуры Александр Богданович. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос государственного гимна "Ой, свиетла майска зоро" (Ой, светлая майская заря) имеет в Черногории политическое значение. Его не признают противники отделения от союзного государства с Сербией в 2006 году.

"Устанавливается обязанность государственных и муниципальных организаций постоянно держать национальный флаг на своем здании. Также законопроект устанавливает обязанность присутствующим вставать во время исполнения гимна Черногории и соответствующие штрафы", - разместило министерство видео заявления Богдановича.

"Штрафы для юрлиц составят от 300 евро до 20 тысяч евро, для физлиц - от 300 евро до 2 тысяч, для частных предпринимателей - от 300 евро до 6 тысяч евро", - уточнил министр культуры.

Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение Скупщины (парламента) республики. Глава черногорского минкульта является членом правящей Демократической партии социалистов, которой принадлежит 42 из 81 места в парламенте.