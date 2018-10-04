Пенс призвал Google прекратить разработку поисковика для КНР

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что компания Google должна прекратить разработку поискового приложения Dragonfly, которое ориентировано на китайский рынок. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

По его словам, данное приложение укрепит цензуру правительства Китая на территории страны.

Он также подчеркнул, что это поставит под угрозу "конфиденциальность китайских клиентов".

Google ведет разработку Dragonfly с 2017 года. В настоящее время китайские пользователи не могут получить доступ к обычному поисковику Google из-за правительственного проекта "Золотой щит".