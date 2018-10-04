Эрдоган назвал условия вывода турецких войск из Сирии

ВС Турции уйдут из Сирии после того, как в стране пройдут свободные выборы и будет ликвидирована террористическая угроза, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда терроризм оттуда (из Сирии) уйдет, когда будут проведены честные выборы, тогда мы тоже уйдем. Нас пригласили жители Идлиба. В Африне было то же самое, нас пригласил народ. Где есть угнетенные, мы будем там", - сказал Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта 2017 года об успешном окончании операции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.