Эрдоган: Турция может инициировать референдум о вступлении в ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил ЕС в затягивании процесса вступления в него своей страны и заявил, что турецкие власти могут инициировать референдум по этому поводу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Скорее бы это (ситуация со вступлением Турции в ЕС) дошло до конца, чтобы мы уже могли определить свое направление. Они по-прежнему затягивают дело. Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами... Если дальше следовать такой логике, то нам остается относительно ЕС обратиться к нашим 81 миллионам (населения), и посмотрим, что они скажут", - сказал Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

"Если вы нас хотите принять, то принимайте. Не примете - так и скажите, и идите своей дорогой, а мы пойдем своей", - добавил турецкий лидер.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей - массовые аресты и другие меры Анкары - и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.