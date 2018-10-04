Ученые обнародовали жуткую статистику смертельных селфи

В погоне за удачным кадром в мире уже погибли 259 человек - это данные ученых из Нью Дейли, которые подсчитали жертв трагических случаев во время селфи за шесть лет. передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Впрочем, в эту статистику попали только те, о ком сообщали в новостях. Больше всего смельчаков погибли в Индии, России, Соединенных Штатах и Пакистане.

Движимые желанием сделать самый захватывающий кадр, люди срывались с высоты или попадали под поезд. Рискуют жизнью чаще всего в возрасте от десяти до тридцати.