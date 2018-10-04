В ЕС обязали автопроизводителей выпускать автомобили с низким уровнем выбросов

Европарламент проголосовал за сокращение выбросов углекислого газа (СО2) на 40% к 2030 году. Продажи новых электромобилей и автомобилей с низким уровнем выбросов к этому сроку должны быть увеличены до 35%, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В проголосованном депутатами Европарламента законопроекте оговорены и промежуточные цели. Так, к 2025 году уровень выбросов СО2 должен быть сокращен на 20%, ровно на столько же должна увеличиться рыночная доля экологически чистых автомобилей. Комментируя новые нормы, представитель Европарламента Мириам Далли сказала: "Это законодательство выходит за рамки сокращения вредных выбросов и защиты окружающей среды. Он направлен на установление правильных стимулов для производителей".

В Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA) считают новые законодательные нормы "чрезвычайно агрессивными", как в отношении снижения вредных выбросов, так и в отношении квот на продажу электрокаров.

Комментируя законопроект, генеральный секретарь ACEA Эрик Джоннарт сказал, что таким образом Европарламент вынуждает потребителей покупать электромобили "без необходимой инфраструктуры или стимулов". В тоже время Джоннарт надеется, что национальные правительства стран ЕС займут более реалистичную "позицию по будущим целям CO2".

Напомним, что ранее принятые нормы были направлены на сокращении выбросов СО2 на 20% к 2025 году. Затем цифры были измены на 30% снижения к 2021 году. Но даже в прежней редакции представители промышленности считали их слишком высокими.