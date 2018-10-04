США намерены сформировать "торговую коалицию" для противостояния Китаю
Соединенные Штаты двигаются к тому, чтобы сформировать так называемую торговую коалицию с целью противостояния Китаю и его нечестным, по мнению Вашингтона, торговым практикам. Об этом заявил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы двигаемся к тому, что я бы охарактеризовал как торговая коалиция, направленная на противостояние Китаю. Мы вновь говорим с Евросоюзом, мы вновь ведем дискуссии с Японией", - рассказал он. При этом он обратил внимание на то, что хотя Вашингтон и оставляет с Пекином каналы взаимодействия, планов продолжать так называемую челночную дипломатию у нынешней американской администрации нет.
"Есть некоторые мысли о возможности встречи председателя [КНР] Си Цзиньпина и [президента США Дональда] Трампа на полях G20 в Буэнос-Айресе, однако это пока не подтверждено. Я просто говорю о том, что такие мысли [об организации встречи] есть", - сказал он.
15 июня этого года президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25%-ные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции. Впоследствии как Вашингтон, так и Пекин неоднократно вводили взаимные импортные пошлины, что привело к серьезной напряженности в отношениях двух государств.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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