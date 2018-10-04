ООН: Около 13 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи
Около 13 миллионов сирийцев на данный момент нуждаются в гуманитарной помощи, разрешить эту проблему можно будет не раньше 2019 года, сообщил в четверг на брифинге гуманитарный координатор ООН в Сирии Али Аль-Заатари, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сейчас мы имеем от 12 до 13 миллионов людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, мы не думаем, что ситуацию удастся разрешить к 2019 году, а может и к 2020-21 годам, у нас 6,2 миллиона внутренне перемещенных лиц, они сконцентрированы в районах Алеппо, Дамаска и Идлиба, почти 1,2 миллиона человек переместились в течение этого года", - рассказал Аль-Заатари.
"Почти 1 миллион человек вернулись в свои дома, но большинство из них - перемещавшиеся внутри страны люди, а тех, кто вернулся в страну, намного-намного меньше", - сообщил представитель ООН.
"Согласно плану по возвращению жителей, мы просили 3,4 миллиарда долларов на эти цели, сейчас у нас есть 45% этой суммы - почти 1,5 миллиарда", - сказал Аль Заатари.
Он добавил, что "мы считаем, что беженцы должны принимать свои решения о возвращении на добровольной основе, с тем, чтобы самостоятельно оценивать ситуацию".
По его словам, ООН никого не призывает возвращаться, однако, если люди возвращаются, "мы можем им помочь".
Аль-Заатари заключил, что для всемирной организации главное "это чувство безопасности тех, кто хочет вернуться".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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