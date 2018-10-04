Джон Болтон обвинил Иран в поддержке терроризма
4 октября 2018 23:45 159
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Иран поддерживает движения ХАМАС, "Хезболлах" и "Исламский джихад" , которые американские власти внесли в список террористических организаций. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, США сталкиваются с террористической угрозой, которая якобы исходит от Ирана.
Он также добавил, что в новой стратегии США по борьбе с терроризмом отдельно отмечается "угроза" Ирана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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