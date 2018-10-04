Болтон рассказал о концепции новой стратегии США против терроризма
США в новой стратегии против терроризма будут побуждать союзников "делить бремя" в противостоянии экстремизму, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, ранее стратегию одобрил президент Дональд Трамп. "Работая совместно с иностранными правительствами, мы будем побуждать их к тому, чтобы они делили бремя, чтобы они могли взять на себя подходящую часть нагрузки", - сказал Болтон на брифинге в Белом доме.
По его словам, концепция "в меньшей степени", чем предыдущие, будет сосредоточена на опоре США на собственные силы в борьбе с терроризмом по всему миру.
"Мы больше сфокусируемся на защите нашей страны, укреплении границ и портов, защите инфраструктуры", - сообщил Болтон. По его словам, стратегия отличается гибкостью и лучше, чем предыдущий документ от 2011 года, интегрирует военные и невоенные средства в распоряжении США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Вице-спикер парламента Армении заявила об угрозах в адрес семьи
Джон Болтон обвинил Иран в поддержке терроризма
ООН: Около 13 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи
В Индонезии число жертв землетрясения и цунами выросло до 1558 человек
США намерены сформировать "торговую коалицию" для противостояния Китаю
В ЕС обязали автопроизводителей выпускать автомобили с низким уровнем выбросов
Вице-спикер парламента Армении заявила об угрозах в адрес семьи
Джон Болтон обвинил Иран в поддержке терроризма
ООН: Около 13 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи
Лига Европы: "Карабах" сыграл с "Арсеналом" - ОБНОВЛЕНО
В Италии избивший жену непалец удивился, что это преступление
Ученые НАСА: Внутренние кольца Сатурна скоро исчезнут
Армению могут выгнать из ОДКБ - о чем не стоит забывать Еревану
Bakıda bal yarmarkası başlayır - VİDEO
Bakıda yük maşınlarına ciddi qadağa
Ученые обнародовали жуткую статистику смертельных селфи
Эрдоган: Более семидесяти тысяч беженцев вернулись в Идлиб
Bərdədə dəhşətli qəza: bir ailənin 4 üzvü ölüb - VİDEO
-
4 Окт. 11:45 14 961
-
4 Окт. 02:54 7 589
-
4 Окт. 13:31 7 148
-
4 Окт. 13:23 6 987
-
4 Окт. 05:47 5 388