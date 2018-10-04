Вице-спикер парламента Армении заявила об угрозах в адрес семьи
Вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян написала в своем фейсбуке об угрозах, поступающих в ее адрес и в адрес ее семьи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня я подала в полицию заявление о преступлении. Причина - периодические угрозы жизни, адресованные мне и членам моей семьи", - написала Ованнисян.
Ованнисян является автором поправок в регламент парламента, которые блокируют его роспуск.
"Я обращусь в суд по поводу каждой записи и комментария, подавая иски, в том числе, против тех субъектов, которые не удалят или продолжат предоставлять площадки для оскорбительных записей даже после уведомления", - заявила она.
По словам Ованнисян, она планирует "воспользоваться всем юридическим инструментарием для защиты своих прав", вплоть до подачи обращения в ЕСПЧ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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