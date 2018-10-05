Мадуро спрогнозировал цену барреля нефти в $90
5 октября 2018 07:16 88
Президент Венесуэлы Николас Мадуро спрогнозировал в четверг рост стоимости барреля нефти до 90 долларов, сообщает агентство AVN, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Создается впечатление, что нефть вернется на 90 долларов. Бог нас поджимает, но не казнит", - заявил Мадуро.
Сейчас цена барреля нефти Венесуэлы, испытывающей серьезные проблемы в экономике, колеблется в районе 70 долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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