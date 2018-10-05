СМИ узнали о желании Трампа уволить министра ВВС

Президент США Дональд Трамп планирует уволить министра военно-воздушных сил Хизер Уилсон в связи с недовольством ее работой по созданию космических войск, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, отставка Уилсон может последовать после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, хотя окончательного решения по этому поводу еще не принято.

Отмечается, что в администрации уже обсуждают кандидатуру нового министра. Одним из наиболее вероятных претендентов считается республиканец-конгрессмен Майк Роджерс, который давно поддерживал идею милитаризации космоса.

Ранее Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам американского лидера, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.