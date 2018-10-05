В Мексике туристы из Индонезии обрызгали маслом археологические экспонаты

Полиция мексиканского штата Табаско задержала двух туристов из Индонезии, которые испортили сразу 15 археологических экспонатов в местном парке-музее, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, двое иностранцев во время прогулки по парку La Venta по непонятной пока причине обрызгали памятники эпохи ольмеков растительным маслом.

Вызванная очевидцами полиция задержала злоумышленников, которые не объяснили мотивы своего поступка.

Как отмечает портал Universal, в ближайшее время в Табаско должны прибыть специалисты из Мехико, которые оценят ущерб и постараются убрать масло с поверхности каменных памятников.