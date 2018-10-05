Президент Филиппин допустил свою отставку из-за рака
5 октября 2018 07:33 240
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ждет результатов медицинских анализов, которые могут стать причиной завершения его политической карьеры. Слова президента передает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
73-летний филиппинский лидер рассказал, что "не уверен" в состоянии своего здоровья и в данный момент ждет результатов анализов.
"Я скажу вам - если рак, то это рак. И если он уже дошел до третьей стадии, то никакого лечения. Я не буду продолжать свою агонию в этом офисе или где бы то ни было еще", - сказал Дутерте.
Президент Филиппин также добавил, что в начале сентября он прошел эндоскопию и колоноскопию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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