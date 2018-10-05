Нурмагомедов заявил, что не пожмет руку Макгрегору после боя

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не пожмет руку ирландцу Конору Макгрегору после их боя. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

"Нет", - ответил Нурмагомедов на соответствующий вопрос.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).