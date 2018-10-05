В Индонезии потребовали отставки главы ведомства, отменившего угрозу цунами

Депутаты парламента Индонезии потребовали отставки руководителя Агентства метеорологии, климата и геофизики, назвав ее ответственной за многочисленные жертвы произошедшего на острове Сулавеси цунами. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ведомство допустило трагическую ошибку, отменив предупреждение о надвигающемся цунами после мощного землетрясения в провинции Центральный Сулавеси. И Двикорита Карнавати, как руководитель Агентства, должна быть ответственна за случившееся", - подчеркнул член парламентского комитета Антон Сихомбин. Кроме того, он отметил, что "глава ведомства в подобных ситуациях должна давать четкие объяснения случившемуся".

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, Агентство предупредило об угрозе цунами, однако через 30 минут сняло предупреждение. В итоге многие местные жители не успели покинуть прибрежные районы. Власти опасаются, что стихия полностью накрыла несколько населенных пунктов, и число погибших может исчисляться тысячами. Вместе с тем руководитель ведомства настаивает, что предупреждение было отменено уже после того, как три волны, высота которых достигала семь метров, накрыла районы провинции. Кроме того, Двикорита Карнавати отметила, что "не считает отставку правильным решением в нынешних условиях".

Одновременно чиновники из различных ведомств признались, что система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет. Так, с 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения - один из ключевых элементов системы. По их словам, причина заключается в отсутствии необходимого финансирования, которое с каждым годом уменьшается.

В стране действует около 130 датчиков изменения уровня моря, в то время, как в Японии, например, их около тысячи, хотя она по своим размера сопоставима лишь с частью острова Ява (крупнейшего острова Индонезии - прим. ТАСС). Кроме того, информация о возможной стихии поступает лишь за три часа. При этом новейшее оборудование позволяет определять угрозу за 24 часа.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по пять-шесть раз в день.