Посол ЕС пошутил о своем отравлении водой в Ираке

Посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа в своем твиттере сообщил, что отравился загрязненной питьевой водой в городе Басре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо всем, кто поинтересовался моим здоровьем. Я действительно почувствовал себя плохо этим утром и мне пришлось отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал отравление загрязненной водой", - написал Блекуа.

Он также пошутил, что "не намеревался выражать свою солидарность с жителями Басры до такой степени", однако отметил, что теперь "точно разделяет" их чувства.

Ранее сообщалось, что в Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой.