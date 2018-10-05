Посол ЕС пошутил о своем отравлении водой в Ираке
5 октября 2018 08:13 141
Посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа в своем твиттере сообщил, что отравился загрязненной питьевой водой в городе Басре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Спасибо всем, кто поинтересовался моим здоровьем. Я действительно почувствовал себя плохо этим утром и мне пришлось отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал отравление загрязненной водой", - написал Блекуа.
Он также пошутил, что "не намеревался выражать свою солидарность с жителями Басры до такой степени", однако отметил, что теперь "точно разделяет" их чувства.
Ранее сообщалось, что в Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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