Картинка-загадка с барсуком и палками "взорвала" сеть - ФОТО

Венгерский художник Гергели Дудас на своей странице в Facebook предложил фанатам отыскать волшебную палочку на его рисунке, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На иллюстрации изображен барсук в окружении разноцветных конфет, среди которых и спрятана палочка. Для многих поклонников эта задача показалось сверхтяжелой. Пользователь Тристан Смит из Гонконга назвал эту головоломку самой сложной из всех ранее опубликованных Дудасом.

"Учитывая, что это магия, все может быть палкой. Все еще ищу ее", - пишет один из поклонников. А те, кому все же удалось отыскать палочку советуют - отыскать звезду, которая служит наконечником для волшебной палочки.