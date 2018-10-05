В кортеж президента Польши врезался ребенок на самокате

В четверг днем, 4 октября, в Освенциме автомобиль из кортежа президента Польши сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщает Gazeta Krakowska, ДТП произошло на пересечении улиц недалеко от здания штаб-квартиры городской полиции, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Пресс-секретарь президента Анджея Дуды сообщил, что полицейская машина, которая сопровождала кортеж президента, совершила наезд на ребенка.

"Президент сразу же остановил колонну, выбежал к ребенку, и проверил, все ли в порядке. Мы сразу вызвали скорую помощь", - сказал Блажей Спихальский в комментарии TVN24.

По его словам, Анджей Дуда навестил пострадавшего ребенка в больнице и поддерживает контакт с его родителями.

Он добавил, что ребенок получил незначительные травмы.