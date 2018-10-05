Известный продюсер выгнал демонов из матери и попал в тюрьму

Экс-продюсер рэпера Noize MC Антон Холендро арестован за попытку выгнать демонов из собственной матери. Мужчина раздел "беснуватую", по его мнению, родственницу и в процессе экзорцизма начал окроплять ее святой водой. Как сообщает Telegram-канал Mash, это произошло минувшей ночью, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Однако, решил Антон, в одиночку ему не справиться, поэтому он обратился за помощью к пожарным. Те, в свою очередь, обеспокоенные просьбой мужчины, позвонили в скорую и полицию. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Напомним, изгнание бесов получило юридический статус. На конференции в Ватикане папа Франциск поддержал идею возрождения обряда по изгнанию дьявола в Католической церкви. На предании экзорцистской практике юридического статуса настояла группа священников, утверждающих, что они регулярно спасают людей от демонов. Конгрегация по делам духовенства уже утвердила и устав Международной ассоциации экзорцистов.