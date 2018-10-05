Коллекцию личных вещей Робина Уильямса продали за $6 млн

Коллекция личных вещей актера Робина Уильямса (1951-2014) и его бывшей жены Марши Гарсес ушла в четверг с молотка на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за $6 млн. Об этом пресс-служба аукционного дома сообщила в ночь на пятницу на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на продажу, помимо прочего, была выставлена награда "Золотой глобус", которую актер получил за роль радиоведущего Эдриана Кронауэра в драме режиссера Барри Левинсона "Доброе утро, Вьетнам" (Good Morning, Vietnam, 1987). Лот был приобретен за $27,5 тыс.

Шпага со съемок фильма "Капитан Крюк" (Hook, 1991) Стивена Спилберга, в котором Уильямс сыграл Питера Пэна, ушла с аукциона за $4,8 тыс. Также на торгах были выставлены часы, картины и другие предметы искусства из личной коллекции актера, в том числе, несколько работ британского уличного художника Бэнкси.

Робин Уильямс скончался 11 августа 2014 года в Калифорнии в возрасте 63 лет. По данным полиции, причиной смерти стало самоубийство. Актер известен благодаря ролям в таких кинолентах, как "Общество мертвых поэтов" (Dead Poets Society, 1989), "Миссис Даутфайр" (Mrs. Doubtfire, 1993), "Джуманджи" (Jumanji, 1995). "Ночь в музее" (Night at the Museum, 2006) и "Август Раш" (August Rush, 2007).