В России полки в плацкартах могут заменить на капсулы

РЖД рассматривает идею оснащения плацкартных вагонов капсулами и пространствами-трансформерами, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт", - заявил Белозеров.

Что конкретно подразумевается под "пространством-трансформером", он не уточнил.

Кроме того, Белозеров рассказал, что в ближайшие два года появятся новые типы вагонов: проектов 2019 (одноэтажные отрытого типа) и 2020 (двухэтажные). "Они будут отличаться удобством, комфортом. Там будут розетки, Wi-Fi", - отметил глава РЖД.

Ранее РЖД создала новый класс обслуживания - эконом-бюджет, который подразумевает использование старых вагонов. Цена билета в такие вагоны-лоукостеры будет минимум на 5-10% ниже, чем на места в новых вагонах с кондиционерами и биотуалетами.