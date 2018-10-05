Toyota отзовет более двух миллионов автомобилей в Японии и США

5 октября 2018 11:24

Японский автостроитель Toyota Motor Corporation объявил об отзыве 1,25 миллиона своих автомобилей в Японии и еще 807 тысяч в США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается на официальном сайте автогиганта, отзыву подлежат автомобили модели Prius и Prius α, выпущенные с 2009 по 2014 год. В качестве причины называется несрабатывание системы безопасного вождения при переходе в гибридный режим, что может вызвать остановку автомобиля.

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