Toyota отзовет более двух миллионов автомобилей в Японии и США
5 октября 2018 11:24 206
Японский автостроитель Toyota Motor Corporation объявил об отзыве 1,25 миллиона своих автомобилей в Японии и еще 807 тысяч в США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается на официальном сайте автогиганта, отзыву подлежат автомобили модели Prius и Prius α, выпущенные с 2009 по 2014 год. В качестве причины называется несрабатывание системы безопасного вождения при переходе в гибридный режим, что может вызвать остановку автомобиля.
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