Глава Совбеза Армении расценил самоубийство отца как "свободу волеизъявления"

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обнародовал причину, побудившую его отца свести счеты с жизнью. "Мой отец - Валерий Григорян в последний год своей жизни страдал болезнью Альцгеймера, что возымело воздействие на его решение уйти из жизни", - написал он на своей странице в Facebook. Он отметил, что когда узнал о том, как умер его отец, начал мысленно бороться с ним, но потом понял, что это было его решение, которое он уважает, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"В этом вопросе отправной точкой моего восприятия является свобода, что является самым важным, чем может обладать человек. Я принимаю это его решение как способ свободного волеизъявления. Более того, уверен, что наивысший способ выражения любви в отношении любимого человека - дать ему возможность быть таким, каким он хочет, а также принимать любимого человека таким, каким он предпочитает быть", - отметил он.

Григорян сказал также, что смерть для него никогда не была поводом для скорби или траура, а являлась возможностью оценить прожитую человеком жизнь и все то, что ему удалось создать и передать.

"Мой отец передал своим детям такие ценности, как принципиальность, нетерпимость к несправедливости, способность оставаться человеком в любой ситуации", - сказал он.

Григорян поблагодарил всех тех, которые так или иначе оказали ему поддержку и постарались разделить и облегчить его боль и боль семьи.