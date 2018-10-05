В Подмосковье разбился истребитель
5 октября 2018 13:22 214
В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, передает Day.Az.
"Самолет упал в лесу в районе деревни Дмитровское. Причины этого выясняются. Оба пилота успели катапультироваться", - сказал собеседник агентства.
Истребитель принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.
В ОАК заявили, что летчики увели истребитель от жилых построек и он упал в безлюдном месте. Отмечается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, во время которого, вероятно, возникла неполадка в системе управления.
Создана спецкомиссия, которая выяснит причины инцидента.
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