В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, передает Day.Az.

"Самолет упал в лесу в районе деревни Дмитровское. Причины этого выясняются. Оба пилота успели катапультироваться", - сказал собеседник агентства.

Истребитель принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.

В ОАК заявили, что летчики увели истребитель от жилых построек и он упал в безлюдном месте. Отмечается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, во время которого, вероятно, возникла неполадка в системе управления.

Создана спецкомиссия, которая выяснит причины инцидента.

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