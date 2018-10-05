Пакистан подозревает Индию в применении химоружия на территории Кашмира

Официальный представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал заявил, что правительственные силы Индии, предположительно, могли применить отравляющие вещества во время одной из недавних поисковых операций на территории штата Джамму и Кашмир, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно сообщениям, оккупационные силы Индии применили химическое оружие против кашмирцев во время недавней поисковой операции в округе Бандипора. Использование химоружия является преступлением против человечности", - сказал Фейсал на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте пакистанского дипведомства.

Ссылаясь на фотографии и видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, представитель МИД Пакистана обвинил индийских военных в "жестоком и бесчеловечном" поведении в приграничных районах Кашмира.

Официальный Нью-Дели пока никак не отреагировал на данные заявления.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы - ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последний год число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.

Нью-Дели также обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов на территории Кашмира. Исламабад, со своей стороны, эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

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