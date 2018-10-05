Астроном снял на видео НЛО, и "теоретики заговора" во всём обвинили NASA - ВИДЕО

Когда британский астроном Джейсон Каллум разглядывал лунные кратеры в телескоп, он заметил нечто, что его ошеломило - над лунной поверхностью проплывал загадочный тёмный объект. Астроном поделился видеозаписью странного явления на YouTube, и пользователи предложили несколько версий, объясняющих загадку, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сам Джейсон Каллум не стал высказывать предположений о природе тёмного объекта, предоставив комментаторам возможность проявить фантазию.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что Джейсону удалось снять неизвестный инопланетный корабль. Впрочем, сторонники теории заговора предложили другой вариант объяснения. По их мнению, в объектив астронома попал легендарный "Чёрный рыцарь" - инопланетный спутник, вращающийся на орбите земли.

По их мнению, NASA знает о существовании "Чёрного рыцаря", но участвует в сокрытии информации о нём. Само же космическое агентство считает "таинственный спутник" куском космического мусора.

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