Россия и Индия обсудили действия США по выходу из иранской сделки

Россия и Индия обсудили односторонние действия США по выходу из ядерной сделки по Ирану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Обсудили и ситуацию, сложившуюся в результате односторонних действий в США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядреной программе", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook