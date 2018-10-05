Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 1571

Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси составило 1571 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести. Такие данные привел в пятницу на брифинге официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "ранения получили более 2,5 тыс. местных жителей, свои дома вынуждены были покинуть свыше 70 тыс. человек".

Ранее сообщалось о 1558 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

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