В Румынии объявился «наследник» графа Дракулы

Туристы, которые приходят посмотреть на легендарный замок Бран в Румынии, даже не подозревают, что совсем неподалеку от них живет настоящий вампир. По крайней мере, таковым себя считает молодой человек по имени Андреас Батори. Более того, он утверждает, что является самым настоящим преемником Влада Цепеша, знаменитого графа Дракулы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Андреас рассказывает, что Дракула явился ему во сне около четырех лет назад и назвал своим сыном. Батори (кстати, многие уверены, что фамилия румына вымышленная), конечно, не утверждает, что является прямым потомком Влада Цепеша, молодой человек полагает, что граф просто почему-то выбрал именно его в качестве своего наследника.

К своему сну Андреас отнесся весьма серьезно: молодой человек, руководствуясь рекомендациями, которые дал ему приснившийся Дракула, принес жертву на месте гибели легендарного графа. По словам Батори, в ту же ночь Цепеш вновь явился к нему и объявил, что с этого момента жизнь молодого последователя вампиров изменится навсегда. Так и произошло.

Сейчас Андреас ведет жизнь настоящего вампира: старается не показываться на улице при дневном свете, носит темные одежды, называет себя Лордом и пьет кровь.

Правда, современные вампиры, главой которых в Румынии, по словам самого Батори, он стал, не нападают на людей, а пьют человеческую кровь, которую специально для них сдают поклонники "вампирской жизни".

Также Андреас со снисхождением относится к так поклонникам всевозможных фильмов о вампирах, которые после просмотра тоже называют себя последователями Дракулы. По словам Батори, ничего общего с настоящим вампиризмом это не имеет. Сам же Андреас утверждает, что хранит традиции, которым уже более 600 лет, но в подробности о них предпочитает не вдаваться.

Также тайной остается возраст последователя Дракулы и род его деятельности. А вот того, что он предпочитает спать в гробу, Андреас не скрывает.

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