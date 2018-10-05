Это видео набирает миллионы просмотров - ВИДЕО

Видеорегистратор, установленный в автомобиле неотложной помощи, запечатлел экстренную доставку в больницу ребёнка, который впал в кому, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Четверо полицейских на мотоциклах освобождали дорогу для проезда скорой помощи. Мать маленького мальчика, у которого началась лихорадка и он впал в кому, умоляла водителя ехать ещё быстрее. Стражам правопорядка удалось освободить проезжую часть, ведущую к больнице, в живописном месте, пользующемся популярностью у туристов, в городе Линьи (графство Шаньдун, КНР).

По информации, размещённой в китайских соцсетях, благодаря стараниям полицейских, жизнь ребёнка была спасена и он, придя в себя, в данный момент идёт на поправку.

Видеоролик, опубликованный на днях на нескольких страницах развлекательных групп на сайте Wеibо, привлёк внимание огромного количества жителей Поднебесной.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

