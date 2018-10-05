В Миннесоте пьяные птицы громят город

Жители небольшого городка в американской Миннесоте жалуются на странное поведение птиц, которые съели много перезрелых ягод и ведут себя как пьяные, сообщает радиостанция NPR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В небольшом городке Гилберт участились инциденты, связанные со странным поведением птиц: они врезаются в окна зданий, летят на машины и ведут себя странно, сообщает радиостанция. В местную полицию поступило множество жалоб от местных жителей.

"Некоторые виды ягод, произрастающих в данной местности, забродили раньше обычного из-за ранних заморозков, что, в свою очередь, ускорило процесс брожения. Похоже, что некоторые птицы ведут себя как пьяные", - говорится в заявлении начальника полиции города Гилберт Тая Течара. NPR добавляет, что пернатые плохо координируют движения, иногда они даже неспособны двигаться в определенном направлении.

В университете штата Орегон отмечают, что в течение октября птицы, которые наелись перебродивших ягод, могут вести себя неадекватно, как пьяные.

По словам Течара, в этом году ситуация с нетрезвыми птицами более серьезная. Он отметил, что многие птицы еще не улетели на юг, поэтому их больше, чем в предыдущие годы.

В полиции отмечают, что причин вызывать экстренные службы нет - птицы скоро протрезвеют.