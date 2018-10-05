В турецкой Конье найдено взрывчатое вещество типа С4

В районе Джиханбейли в Конье работники муниципалитета обнаружили зарытую в земле взрывчатку, сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стало известно, что это взрывчатое вещество типа С4. Вес взрывчатого вещества составляет 50 килограммов, которое возможно было зарыто два года назад.

Взрывчатое вещество было доставлено в криминалистическую лабораторию для проведения экспертизы.