В Саудовской Аравии посреди шоссе обнаружили кровать с трупом под одеялом

Полиция Саудовской Аравии вечером в четверг, 4 октября, обнаружила посреди шоссе в долине Талиа кровать, на которой под одеялом находилось тело мужчины, передает Akhabaar24.com со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в 11 километрах от административного центра провинции Асир города Абха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции, после осмотра полицейские и судмедэксперты пришли к выводу, что тело принадлежит нелегальному мигранту, которого убили выстрелом из пулемета.

Представитель правоохранителей добавил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, разыскиваются виновные в преступлении.