На Галапагосских островах похитили более сотни слоновых черепах

Свыше 120 слоновых черепах были похищены с территории национального парка Галапагосских островов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило министерство окружающей среды Эквадора.

По данным ведомства, дирекция национального парка Галапагосских островов сообщила 27 сентября прокуратуре Санта Круса о похищении в общей сложности 123 черепах, выращенных в неволе в центре "Арнальдо Туписы" на острове Исабела. Речь идет о представителях вида Слоновая черепаха Гюнтера и Пещерная слоновая черепаха, находящихся под угрозой исчезновения.

Власти ведут предварительное расследование по статье уголовного кодекса о преступлениях против дикой флоры и фауны, оно носит закрытый характер.

Центр "Арнальдо Туписы" был создан в 1993 году на острове Исабела и имеет зону для воспроизводства гигантских черепах.