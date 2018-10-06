Жители мексиканского города линчевали трех заподозренных в краже человек
6 октября 2018 08:59 108
Три человека, заподозренных в ограблении жилого дома, были растерзаны толпой в мексиканском муниципалитете Тулансинго. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает правительство штата Идальго, установлено, что местные жители схватили трех человек после, предположительно, совершенной ими кражи.
К месту событий выдвинулся отряд полиции, однако стражи порядка опоздали: все трое мужчин были забиты до смерти.
Прокуратура начала расследование по факту линчевания подозреваемых.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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