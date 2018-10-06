Жители мексиканского города линчевали трех заподозренных в краже человек

Три человека, заподозренных в ограблении жилого дома, были растерзаны толпой в мексиканском муниципалитете Тулансинго. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает правительство штата Идальго, установлено, что местные жители схватили трех человек после, предположительно, совершенной ими кражи.

К месту событий выдвинулся отряд полиции, однако стражи порядка опоздали: все трое мужчин были забиты до смерти.

Прокуратура начала расследование по факту линчевания подозреваемых.