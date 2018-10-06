Трагедия перед зрителями: видео того, как женщина умерла во время пения - ВИДЕО

Очевидцы случайно засняли на видео, как женщина умерла во время пения перед зрителями. Ролик был опубликован на liveleak.com.

Трагедия произошла 4 октября. Когда исполнительница взяла высокую ноту, она внезапно упала.

Женщина скончалась. Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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