В Лаосе нашли сотни древних фигурок Будды

6 октября 2018 09:01

Сотни фигурок Будды и другие реликвии возрастом около двух тысяч лет были найдены в лаосской провинции Саваннакхет при реставрации ступы Тад Инг Ханг. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Vientiane Times. 

Размер фигурок Будды - от восьми до десяти сантиметров. Они сделаны из золота, серебра, бронзы, дерева и других материалов. Эта находка - первое за много лет крупное археологическое открытие в Саваннакхете.

Богато украшенная ступа XVI века - Тад Инг Ханг - высотой около девяти метров является местом поклонения для буддистов. По преданию в ней сохранился отпечаток позвоночника Будды. 

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