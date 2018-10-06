В Лаосе нашли сотни древних фигурок Будды
6 октября 2018 09:01 98
Сотни фигурок Будды и другие реликвии возрастом около двух тысяч лет были найдены в лаосской провинции Саваннакхет при реставрации ступы Тад Инг Ханг. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Vientiane Times.
Размер фигурок Будды - от восьми до десяти сантиметров. Они сделаны из золота, серебра, бронзы, дерева и других материалов. Эта находка - первое за много лет крупное археологическое открытие в Саваннакхете.
Богато украшенная ступа XVI века - Тад Инг Ханг - высотой около девяти метров является местом поклонения для буддистов. По преданию в ней сохранился отпечаток позвоночника Будды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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