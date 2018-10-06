Нурмагомедов и Макгрегор согнали вес перед боем UFC - ВИДЕО
Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и его ирландский соперник Конор Макгрегор достигли необходимого веса для поединка, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Ren.TV.
На официальной церемонии взвешивания Хабиб показал вес 70,3 кг, Конор - 70,1 кг.
Весной прошлого года Нурмагомедов был снят с поединка против бойца из США Тони Фергюсона из-за проблем со сбрасыванием веса.
Хабиб Нурмагомедов стал первым российским бойцом, который завоевал пояс чемпиона UFC.
В апреле он одержал победу над американским соперником Яквинтой. За всю свою спортивную карьеру Хабиб одержал в ММА 26 побед, 16 из них - досрочно.
И не потерпел ни одного поражения.
У Макгрегора 21 победа в 24 поединках ММА, и три поражения. Свой первый титул чемпиона UFC он получил в 2015 году.
Конор стал первым в истории UFC спортсменом, который завоевал два титула в двух весовых категориях - полулегкой и легкой, одновременно.
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