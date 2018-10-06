Елизавета II покинет Букингемский дворец

6 октября 2018 09:10

Королева Великобритании Елизавета II будет вынуждена покинуть Букингемский дворец из-за ремонта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Русская служба "Би-би-си".

По данным издания, ремонт здания начнется в 2025 году.

Как отмечается, реставрация Букингемского дворца займет около 10 лет.

Однако, Елизавета II сможет вернуться в свою резиденцию уже в 2027 году.

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