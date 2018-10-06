Елизавета II покинет Букингемский дворец
6 октября 2018 09:10 57
Королева Великобритании Елизавета II будет вынуждена покинуть Букингемский дворец из-за ремонта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Русская служба "Би-би-си".
По данным издания, ремонт здания начнется в 2025 году.
Как отмечается, реставрация Букингемского дворца займет около 10 лет.
Однако, Елизавета II сможет вернуться в свою резиденцию уже в 2027 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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