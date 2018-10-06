В России в результате ДТП погибли три человека

В Кемеровской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, при аварии также пострадал один человек.

Как отмечается, ДТП произошло в районе села Бурлаки.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.