Нурмагомедов и Макгрегор едва не подрались на дуэли взглядов - ВИДЕО

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор провели официальную процедуру взвешивания перед главным боем UFC 229 в Лас-Вегасе. Ирландец на дуэли взглядов попытался ударить своего соперника из России. Разнимать бойцов пришлось главе UFC Дане Уайту.

Конор пришел на церемонию в спортивных штанах и кепке, которую выбросил в зал. Он бил себя в грудь, словно уже одержал победу, кричал, после чего вальяжно прошелся по сцене, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Хабиб, придерживаясь собственной традиции, появился на церемонии в папахе. Он молча прошел процедуру взвешивания, наведя указательный палец сначала куда-то в центр зала, потом вверх, обращаясь к богу.

Когда бойцы встали друг напротив друга для совместного фото, Конор сначала начал что-то выкрикивать, потом ударил Хабиба по рукам, после чего замахнулся ногой.

Напомним, самый ожидаемый бой UFC 229 начнется в воскресенье около 7 часов утра по московскому времени. Хабиб впервые будет защищать титул чемпиона UFC.

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