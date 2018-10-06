Фанаты подрались перед боем Нурмагомедова и Макгрегора - ВИДЕО

Болельщики подрались в зале во время церемонии взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе накануне боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В потасовке участвовали несколько человек, в том числе женщины, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Он опубликовал видео случившегося в своем Instagram.

"Драка болельщиков во время церемонии взвешивания UFC 229. Хабиб выяснял отношения с Макгрегором на сцене, а в это время человек в футболке Конора безнадежно проиграл бой в зрительном зале", - написал журналист, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Сотрудникам службы безопасности удалось быстро разнять дерущихся.

Ранее сообщалось, что Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии. Они возглавят основной кард турнира UFC 229, в главном бою которого на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе, принадлежащий россиянину. Бои основного карда начнутся 7 октября в 05:00 по московскому времени.

Непобежденный Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

