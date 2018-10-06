Россия оставит мир без какао

Рост российского рынка шоколада может спровоцировать мировой дефицит какао. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объемы потребления в России уже превысили показатели многих регионов и уступают только Западной Европе.

Издание сообщает, что в последние годы рынок какао столкнулся с кризисом перепроизводства. Сильнее всего его последствия ощущались в странах Африки, где этот продукт является важной статьей экспорта. В результате мировые цены на какао упали.

Однако во втором полугодии 2018-го тенденция сменилась на противоположную. Эксперты ожидают дефицит в размере около 50 тысяч тонн, и главной его причиной называют Россию, где в последнее время выросло потребление шоколада.

На каждого россиянина приходится 4,8 килограмма шоколада в год. Этот результат уступает только странам Западной Европы: в Швейцарии - 8,6 килограмма, в Австрии - восемь, в Чехии - 7,7.

4 октября швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut объявил о покупке российской компании "Инфорум", объяснив этот шаг именно растущим российским рынком шоколада.

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