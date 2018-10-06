В Лондоне бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд - ВИДЕО
Бывшего главу Евротоннеля, 91-летнего Роберта Мальпаса, толкнули на рельсы метро в Лондоне. Он получил черепно-мозговую травму и сломал тазовую кость. Об этом сообщает BBC News, публикуя видеозапись с камеры наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах видно, как Мальпас идет по платформе, а через несколько секунд летит на пути. Камера успела зафиксировать злоумышленника: он был в черной одежде, а лицо прикрыл капюшоном.
Пенсионера спас один из свидетелей произошедшего.
Виновника задержали. Им оказался 46-летний Пол Кроссли. В полиции отметили, что он не впервые совершает подобное. В апреле злоумышленник попытался столкнуть на пути еще одного пассажира, но тот удержался на платформе.
Издание отмечает, что инцидент произошел в апреле. Кроссли отправили под суд и признали виновным в двойном покушении на убийство.
Инженер и предприниматель Роберт Мальпас был произведен в командоры Ордена Британской империи королевой Елизаветой II в 1988 году. Большую часть своей профессиональной карьеры он посвятил ICI - одному из крупнейших в мире производителей химической продукции. Кроме того, он руководил Groupe Eurotunnel (Getlink).
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