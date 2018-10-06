В Южной Корее и Японии массово отменяются авиарейсы - ПРИЧИНА

Свыше 270 авиарейсов, запланированных на субботу, отменены в Южной Корее из-за тайфуна "Конг-рей". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет агентство, всего отменены 276 авиарейсов, при этом 123 - из международного аэропорта Чеджу на юге страны. Из-за тайфуна рейсы в Японию и Китай откладываются. Ожидается, что аэропорт Чеджу возобновит свою работу в течение дня.

Предполагается, что тайфун обрушится на южное побережье страны днем 6 октября. Максимальная скорость ветра в его эпицентре составляет 32 м/с.

Как сообщило общественное телевидение NHK, тайфун "Конг-рей" также вызвал перебои в авиационном и железнодорожном транспорте на юго-западе Японии. Об этом в субботу .

Отмечается, что из-за удара стихии было отменено по меньшей мере 100 внутренних авиарейсов, а также приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" по направлениям, связывающим юго-западную часть страны с центральной. Сообщается, что перебои в транспортном сообщении затронули более 10 тыс. человек.

"Конг-рей", который в настоящее время вплотную приблизился к Корейскому полуострову, стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка".

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