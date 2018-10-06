На дороге в Саудовской Аравии обнаружен привязанный к кровати труп - ВИДЕО

На шоссе неподалеку от города Ахба в Саудовской Аравии местные жители обнаружили труп мужчины, привязанный к кровати, сообщает издание Akhbaar. Тело было завернуто в одеяло и примотано веревкой.

Полицейские выяснили, что погибший был гражданином другой страны и в Саудовской Аравии находился нелегально. Он скончался от огнестрельных ранений, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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