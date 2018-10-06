В Японии десятки человек пострадали из-за тайфуна

6 октября 2018 15:55

В Японии из-за тайфуна "Конг-рэй" пострадали 22 человека, в Южной Корее без вести пропали двое, сообщила телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас тайфун проходит над Японским морем между берегами Корейского полуострова и Японией. Из-за тайфуна в районе Пусана без света остались 55 тысяч домов. В Южной Корее отменено 377 авиарейсов.

Как ожидается, к воскресенью тайфун затронет северо-западные районы Японии. Давление в центре тайфуна составляет 980 гектопаскалей, сила ветра - 30 метров в секунду, при порывах - до 40 метров в секунду.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az