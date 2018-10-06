Наводнения в Иране, есть погибшие

Четыре человека погибли в иранской провинции Мазендеран на севере страны в результате мощного наводнения, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на центр экстренной медицинской помощи провинции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, причиной наводнения стали сильные ливни, которые начались в пятницу вечером в северных провинциях Мазендеран и Гилян.

Стихия привела к перебоям с электроснабжением, связью и транспортным сообщением, а также разрушениям домов и проседанию дорог.

По данным агентства Mehr, в субботу власти Мазендерана временно закрыли все школы в шести районах провинции.